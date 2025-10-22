Hermès dévoile une accélération de sa croissance à taux de change constants au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre, les ventes d' Hermès ont atteint 3,9 milliards d'euros, en hausse de 10% à taux de change constants. Le groupe de luxe souligne leur "légère amélioration par rapport au second trimestre, notamment en Europe, en Amérique et en Asie". Le chiffre d’affaires consolidé du groupe à fin septembre 2025 s’élève à 11,9 milliards d'euros, en progression de 9% à taux de change constants et de 6% à taux de change courants. À fin septembre 2025, l’évolution des parités monétaires représente un impact défavorable de 254 millions d'euros sur le chiffre d’affaires.

Sur le plan géographique, Hermès a enregistré une croissance de 6,2% de ses revenus au troisième trimestre en Asie-Pacifique (hors Japon), son marché le plus important, à 1,589 milliard d'euros. Sur la même période, la branche Maroquinerie-Sellerie, la plus importante, a connu une croissance de 13,3% de ses revenus à taux de change constants à 1,7 milliard d'euros.

"A moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux", a indiqué Hermès à propos de ses perspectives.

Points clés

- Groupe familial de luxe créé en 1837 de taille moyenne mais de notoriété mondiale, avec 293 magasins exclusifs et des plateformes e-commerce dans 28 pays ;

- Ventes de 15,2 Mds€, réparties entre l’Asie-Pacifique pour 53% dont le Japon pour 9%, l’Europe pour 24% dont la France pour 10% et les Amériques pour 19% ;

- L’une des marques les plus diversifiées dans l’univers des produits de luxe, de la maroquinerie (43% des ventes), aux vêtements et accessoires (29%), en passant par la soie et textiles (6%), les parfums et beauté (4%), l’horlogerie (4%), les arts de la table… ;

- Modèle d’affaires fondé sur l’intégration verticale, le « pouvoir de la main », le maintien en France des savoir-faire des 5 600 artisans dans 51 sites de production (sur un total de 64) et le partage aux 3 tiers de la valeur créée (investissements, actionnaires, mise en réserve) ;

- Société contrôlée par les actionnaires familiaux (66,7% du capital et 78,1% des droits de vote) dont Axel Dumas (représentant de la société Emile Hermès) est gérant commandité, Eric de Seynes présidant le conseil de surveillance.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- modèle artisanal d’excellence : intégration verticale, force de la création, dynamique multi-locale et résilience via l’autonomie financière,

- communication singulière sur l’exclusivité de ses produits, notamment les iconiques disponibles en « petite quantité » et vendus sans rabais, tels les sacs à la valeur de revente supérieure à celle du prix d’achat,

- approche omnicanale avec un objectif de 1 Md€ de chiffre d’affaires ;

- après la beauté, diversification dans la haute-couture d’ici 2027,

- innovation inhérente au métier de créateur, avec Petit H, Hermès Horizon ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2030 :

- réduction de 63,7%, vs 2018, et compensation à 100% des émissions carbone des activités propres et de 50,5% des émissions des fournisseurs,

- 3ème engagement dans les fonds carbone Livelihoods,

- d’ici 2025, arrêt des plastiques à usage unique,

- qualité des matières premières certifiée par des tiers indépendants (100% pour les filières cuirs et textiles),

- réparabilité au cœur de la conception ;

- Capacité de résistance aux effets de mode et aux contextes économiques grâce à l’image « classique » au caractère intemporel et à la récurrence des comportements de la clientèle, à la recherche de « beaux cadeaux » ;

- Solidité financière saine combinant maintien des investissements opérationnels & immobiliers et générosité envers les actionnaires : 17,3 Mds de capitaux propres, 12 Mds€ de trésorerie nette et 3,8 Mds€ d’autofinancement libre.

Défis

- Sensibilité forte aux variations de change, 80% de la production étant en France pour un chiffre d’affaires réalisé à plus de 70% hors de la zone euro ;

- Evolution des écarts de prix – de 50% – entre l’Europe et le reste du monde ;

- Retombées des investissements dans les capacités de production

- d’ici 2027, 3 nouvelles maroquineries en France portant leur nombre total à 26 et travaux sur le site Textile lyonnais- et dans le réseau de distribution

- services omnicanaux et ouvertures de magasins notamment en Asie ;

- Montée en puissance de l’activité au Moyen-Orient ;

- Confiance dans une « progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux » pour 2025 ;

- Dividende 2024 de 16€ assorti d’un dividende exceptionnel de 10€.