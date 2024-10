Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allianz: reprend des activités d'assurance de Friday information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 11:01









(CercleFinance.com) - Allianz Direct, l'assureur en ligne paneuropéen du groupe Allianz, reprend les activités d'assurance de Friday en Allemagne et en France.



Friday, filiale de Baloise, est une compagnie d'assurance digitale opérant en Allemagne et en France.



Cette acquisition vise à renforcer davantage la position d'Allianz Direct sur le marché allemand de l'assurance automobile directe et sur le marché français de l'assurance habitation.



Avec cette acquisition, Allianz Direct intègre environ 250 000 nouveaux clients au sein du groupe Allianz et devient un acteur clé du marché français de l'assurance habitation ainsi que le troisième assureur du marché allemand de l'assurance automobile directe en termes de volume.





