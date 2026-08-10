Allianz remonte avec des propos d'analystes positifs

Après un recul de 1,6% vendredi dans le sillage de sa publication semestrielle, Allianz récupère ce lundi une partie du terrain cédé, avec un gain de 1,2% vers 438,6 EUR, aidé par des propos dans l'ensemble favorables de la part d'Oddo BHF et de Berenberg.

Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" et relève son objectif de cours de 450 à 460 EUR, pour intégrer les bonnes dynamiques opérationnelles des différents métiers, notamment en gestion d'actifs au 2e trimestre, qui lui semblent toujours sous-valorisées par le marché.

Le bureau d'études salue dans sa note une activité qui reste soutenue, avec une croissance dans tous les métiers, ainsi qu'un résultat opérationnel ressorti 6% au-dessus des attentes et une génération opérationnelle de capital toujours solide.

De son côté, Berenberg réaffirme sa recommandation "achat" sur Allianz, ainsi que son objectif de cours de 684 EUR, mettant en avant une croissance annuelle de 6% du bénéfice d'exploitation sur la période 2024-2027 et de 7% à 9% du BPA coeur.

Selon le broker, un investissement de 1,1 MdEUR de la compagnie d'assurance allemande dans sa restructuration en 2026 devrait générer un rendement de 20% au niveau du bénéfice opérationnel. Il salue aussi un investissement dans l'IA dont il pense qu'il s'accélérera à l'avenir.