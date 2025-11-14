 Aller au contenu principal
Allianz relève son objectif annuel après un troisième trimestre record
information fournie par Boursorama avec AFP 14/11/2025 à 11:16

( AFP / LOIC VENANCE )

( AFP / LOIC VENANCE )

Le géant allemand Allianz a annoncé vendredi un résultat opérationnel (EBIT) record au troisième trimestre en hausse de 13% à 4,4 milliards d'euros, grâce à un moindre impact des catastrophes naturelles, ce qui l'a conduit à relever son objectif annuel.

Le premier assureur européen vise désormais un bénéfice opérationnel entre 17 et 17,5 milliards d'euros sur l'année, selon un communiqué. Il tablait auparavant sur 16 milliards d'euros, plus ou moins un milliard.

Sur les neuf premiers mois, le résultat augmente de 10,4% pour atteindre le montant record de 13,1 milliards d'euros.

La branche dommages a de nouveau tiré le bénéfice trimestriel vers le haut, du fait d'une meilleure sélection et tarification des risques, de mesures pour améliorer la qualité du portefeuille, et en raison de faibles remboursements liés aux catastrophes naturelles, explique l'assureur dans un communiqué.

De juillet à septembre, ces remboursements ont représenté 60 millions d'euros, bien moins que la moyenne des dernières années et contre 646 millions déboursés un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre a progressé de plus de 5% sur un an pour atteindre 42,8 milliards d'euros, soutenu par une croissance solide dans tous les secteurs d'activité comprenant, outre les dommages, la santé-vie et la gestion d'actifs.

Le bénéfice net, part du groupe, a quant à lui atteint 2,85 milliards d'euros, en hausse de 13% sur un an, dépassant également les attentes des analystes.

ALLIANZ
372,400 EUR XETRA +2,48%

