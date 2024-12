Allianz : premier closing du fonds Allianz Infrastructure Credit Opportunities Fund II

Le fonds Aicof II a pour objectif d'obtenir un rendement ajusté au risque, attrayant grâce à des investissements en dette d'infrastructure, directement ou indirectement effectués en dette senior garantie, en dette de second rang et en dette subordonnée.

Ce premier fonds a été déployé ou engagé dans des investissements à hauteur de 90 % environ. Le groupe précise que jusqu'à présent, la stratégie Allianz Resilient Opportunistic Credit (AROC) a recueilli près d'un milliard d'euros d'engagements dans des fonds mixtes auprès d'investisseurs institutionnels internationaux en Europe et en Asie.

(AOF) - Allianz annonce que le deuxième fonds de sa stratégie Allianz Resilient Opportunistic Credit (AROC), Allianz Infrastructure Credit Opportunities Fund II (AICOF II), a effectué son premier closing à 533 millions d’euros. Ce fonds investit dans différentes positions de la structure du capital, en se concentrant sur l'Europe. Il est classifié article 8 selon la réglementation SFDR et a été lancé en juin 2024.Le fonds précédent, Allianz Resilient Opportunistic Credit Fund, a été fermé aux nouveaux investissements en décembre 2023, avec 455 millions d'euros d'engagements.

