Allianz: participation minoritaire dans l'hyperscaler Yondr

(Zonebourse.com) - Allianz a annoncé mardi avoir pris une participation minoritaire au sein de Yondr, un constructeur, propriétaire et exploitant de centres de données à très grande échelle ('hyperscale').



L'assureur allemand indique que sa filiale de gestion d'actifs AllianzGI a trouvé un accord en vue d'investir au sein de la société aux côtés de DigitalBridge et La Caisse (ex-CDPQ), les actionnaires actuels de l'entreprise.



Les centres de données 'hyperscale' sont d'immenses infrastructures informatiques conçues pour offrir des performances hors normes et s'adapter facilement aux besoins de leurs clients. On y trouve généralement plus de 5000 serveurs.



Présent en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Canada, Yondr offre une capacité de plus de 420 MW dans ses centres de données à grande échelle et détient actuellement les autorisations nécessaires pour déployer un potentiel total de 1 GW.





