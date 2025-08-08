Allianz: objectif de cours relevé chez Oddo BHF
08/08/2025
Le bureau d'études rappelle que la compagnie d'assurance allemande a dévoilé un résultat opérationnel supérieur de 3% aux attentes, avec notamment 'une nette amélioration de la rentabilité sous-jacente en assurance dommages'.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 13x avec un rendement supérieur à 4%.
Valeurs associées
|363,800 EUR
|XETRA
|-0,84%
