Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz-Hausse surprise de 6% de son bénéfice net au T3 Reuters • 06/11/2020 à 07:31









FRANCFORT, 6 novembre (Reuters) - L'assureur allemand Allianz ALVG.DE a annoncé vendredi une hausse inattendue de 6% de son bénéfice net au troisième trimestre par rapport à l'année dernière, malgré l'effet de la pandémie de coronavirus sur ses activités. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est établi à 2,063 milliards d'euros pour les trois mois à fin septembre, contre 1,947 milliard d'euros un an plus tôt alors que les analystes tablaient sur 1,626 milliard d'euros. (Tom Sims, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ALLIANZ XETRA 0.00%