Allianz Global Investors : Bjoern Jesch nommé chief product officer
information fournie par AOF 21/08/2025 à 11:30

(AOF) - Allianz Global Investors (AllianzGI) annonce la nomination de Bjoern Jesch en tant que chief product officer. À ce poste nouvellement créé, il sera en charge de l’activité Product Solutions & Marketing, avec pour mission de veiller à ce que l’offre produits et le positionnement de marché d’AllianzGI correspondent au mieux aux besoins des clients. Basé à Francfort, il prendra ses fonctions le 1er septembre 2025. Il intégrera le Comité Exécutif d’AllianzGI et reportera directement à Tobias Pross, CEO d’Allianz Global Investors.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie, Bjoern Jesch a occupé divers postes de direction dans les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion produits et des solutions d'investissement. Avant de rejoindre AllianzGI, il travaillait pour DWS Group, où il a été successivement chief investment officer (CIO) global et CEO de DWS Suisse. Il y a également exercé les fonctions de global head of multi asset & solutions et de CIO EMEA.

Auparavant, Bjoern Jesch était global head of investment solutions & products chez Credit Suisse (2018-2020), ainsi que chief investment officer et head of portfolio management chez Union Investment (2012 – 2018). Il a également occupé les fonctions de deputy, puis de head of global investment solutions Germany chez Deutsche Bank, avant de devenir CIO et head of portfolio management.

