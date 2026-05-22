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Allianz GI : son fonds AGDIEF III clôture sa troisième levée de fonds à près d'un milliard d'euros
information fournie par AOF 22/05/2026 à 09:54

(Zonebourse.com) - Allianz Global Investors (AllianzGI) annonce le troisième closing de son fonds Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund III (AGDIEF III), y compris les véhicules de transaction associés, pour un montant proche d'un milliard d'euros.

Après avoir procédé à son premier closing en août 2025, le fonds AGDIEF III s'inscrit dans la lignée des succès de ses prédécesseurs en offrant aux investisseurs institutionnels internationaux, conjointement avec Allianz, l'accès à un portefeuille mondial diversifié d'investissements dans les infrastructures de type "core", "core " et, de manière sélective, "value-add", par le biais d'engagements primaires dans des fonds d'infrastructure, de secondaires et de co-investissements.

Les secteurs cibles de l'AGDIEF III comprennent l'énergie, les communications et les transports, ainsi que les infrastructures sociales et environnementales. Le portefeuille d'investissements devrait être diversifié en termes de secteurs, de régions et de nombre d'investissements sous-jacents. Le fonds est déjà bien avancé dans son déploiement, avec un nombre significatif d'investissements dans des fonds d'infrastructure de qualité, des co-investissements et des transactions secondaires dans tous les secteurs d'infrastructure.

La stratégie AGDIEF est gérée par l'équipe Infrastructure Funds, Co-Investments & Secondaries d'AllianzGI, basée à Munich, Londres et New York. L'équipe a réalisé plus de 100 transactions à l'échelle mondiale et gère actuellement plus de 12 MdsEUR pour Allianz et des investisseurs tiers.

AllianzGI propose une large gamme de solutions d'investissement et gère environ 97 MdsEUR d'actifs sur les marchés privés, incluant plus de 50 MdsEUR dans les infrastructures.

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