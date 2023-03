Allianz GI rationalise sa gamme de fonds actions asiatiques

(NEWSManagers.com) - Allianz Global Investors s’apprête à fusionner ses fonds actions investis en actions sud-coréennes et en actions thaïlandaises avec un fonds actions asiatiques, selon une lettre aux investisseurs. Le 19 avril prochain, les fonds luxembourgeois Allianz Korea Equity (16,3 millions de dollars d’encours au 24 mars) et Allianz Thailand Equity (48 millions de dollars d’encours au 24 mars) vont être absorbés par le fonds Allianz Total Return Asian Equity (313 millions de dollars d’encours au 24 mars). Une opération qui «permettra de rationaliser davantage la gamme de produits et se traduira par un volume de compartiment plus important, ce qui permettra d’utiliser plus efficacement les ressources de gestion du compartiment», estime Allianz GI.