Allianz GI débauche un nouveau gérant chez Sarasin

(NEWSManagers.com) - Allianz Global Investors va accueillir Alex Bibani en tant que gérant senior, a annoncé ce dernier sur son profil Linkedin. L'impétrant vient de Sarasin & Partners, où il a exercé comme gérant actions et ESG sur différents fonds pendant près de six ans. Alex Bibani précise que dans ses nouvelles fonctions, il sera basé à Londres et membre de l'équipe actions thématiques. Il sera plus particulièrement gérant principal du fonds Allianz Positive Change.