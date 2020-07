Allianz GI attaqué par un fonds de pension américain

(NEWSManagers.com) -

Le fonds de pension des enseignants de l' Arkansas estime qu' Allianz Global Investors lui a fait indûment perdre 800 millions de dollars en quelques semaines. Arkansas Teacher Retirement System (ATRS) a déposé plainte contre le gérant.

Le fonds a investi dans trois véhicules d' AllianzGI : Structured Alpha U.S. Equity 250 LLC, Structured Alpha Global Equity 350 LLC, et Structured Alpha Global Equity 500 LLC. Dans sa plainte, il estime que ces produits étaient vendus explicitement comme offrant une protection en cas de crash des marchés. Or la crise du coronavirus a en effet induit une forte baisse des marchés mondiaux. Le plaignant estime qu' après des pertes subies par les trois fonds en février 2020, entre 13% et 20% selon le véhicule, AllianzGI n' aurait pas bien réagi : " Ces pertes ont poussé AllianzGI à continuer à manquer à ses obligations et à agir dans son intérêt propre en dirigeant les fonds vers des allocations d' investissement contraires à leur mandat et a exposé les investisseurs de ces fonds à un risque extrême " .

AllianzGI a rapidement réagi aux accusation de son client : " L' hypothèse de base de cette poursuite est simplement incorrecte et sans fondement, car les fonds du portefeuille 'Structured Alpha' ne se sont pas écartés de leur stratégie d' investissement, a fait savoir AllianzGI dans un communiqué. Notre propre analyse a révélé que le portefeuille a constamment été géré en fonction de ses cibles d' alpha et dans le respect de son modèle. Bien que les pertes subies dans le portefeuille soient profondément décevantes, il n'y a aucune base de responsabilité légale. AllianzGI a l' intention de se défendre vigoureusement contre ces allégations. "