Allianz engage une collaboration stratégique avec Waymo

Allianz Partners annonce une collaboration stratégique avec Waymo pour développer un écosystème intégré couvrant les solutions d'assurance, la gestion des sinistres et la recherche en matière de sécurité afin de soutenir l'expansion des services de la filiale d'Alphabet spécialisée dans la conduite autonome.

Cette collaboration réunit le système de conduite autonome de Waymo, le Waymo Driver, et les capacités mondiales d'assurance, d'assistance à la mobilité et de recherche sur la sécurité des véhicules d'Allianz, mises en oeuvre par Allianz Partners en s'appuyant sur l'expertise et le soutien d'autres entités du groupe allemand.

Le partenariat se concentrera sur l'Europe, Waymo prévoyant un déploiement commercial progressif en Allemagne et ayant pour ambition d'étendre le modèle à d'autres marchés au fil du temps. Il portera sur quatre domaines prioritaires : assurance, sinistres, recherche sur la sécurité et récupération des véhicules.

Le partenariat prévoit une couverture et une gestion des risques personnalisées pour les flottes autonomes de Waymo, incluant l'assurance des flottes automobiles, des programmes d'assurance multinationaux de responsabilité civile, ainsi que de nouveaux modèles d'assurance conçus pour les plateformes de mobilité autonome.

Sur le plan des réclamations, la gestion numérique des sinistres sera facilitée par Solvd Group, l'entité de gestion numérique des sinistres au sein d'Allianz Partners, afin de permettre à l'avenir un traitement simplifié des sinistres de bout en bout.

Concernant la recherche et la collaboration en matière de sécurité, Allianz Center for Technology apportera son expertise en matière d'analyse des accidents et de sécurité des véhicules, avec la possibilité de publications conjointes à mesure que les données opérationnelles seront disponibles.

Enfin, les deux partenaires exploreront au fil du temps de nouveaux domaines potentiels de collaboration, notamment des solutions opérationnelles innovantes adaptées aux flottes autonomes afin de simplifier la récupération des véhicules.