Allianz dans le vert sur un relèvement d'objectif pour 2025
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 09:27
Il vise désormais en 2025 un profit opérationnel de plus de 17 milliards d'euros ('plus probablement' entre 17 et 17,5 MdEUR), dépassant donc le haut de sa fourchette cible précédente qui était de 16 MdsEUR, à plus ou moins 1 MdEUR.
Sur les 9 premiers mois de 2025, il a vu son BPA core augmenter de 12,2% à 21,43 euros, et son profit opérationnel croitre de 10,4% à 13,1 MdsEUR, soit 82% du point médian de sa fourchette-cible annuelle précédente.
Le volume total des affaires du groupe allemand a augmenté de 5,5% (+8,5% en organique) à 141,2 MdsEUR, avec des hausses pour ses trois segments gestion d'actifs (+3,6%), dommages (+5,6%) et vie-santé (+5,6%).
Sur son seul 3e trimestre, Allianz a accru son profit opérationnel de 12,6% à 4,4 MdsEUR, avec une contribution particulièrement forte du segment dommages qui a bénéficié à la fois d'une forte croissance interne et d'un meilleur ratio combiné.
Valeurs associées
|367,300 EUR
|XETRA
|+1,07%
A lire aussi
-
Le 14 novembre 2025 L'investisseur en Bourse se trouve aujourd'hui dans la même situation que l'automobiliste parti sur la route des vacances, qui vient d'apprendre que l'autoroute est fermée. Enfin, elle n'est pas totalement close, mais les panneaux indiquent ... Lire la suite
-
Quatre jours dans une cabane dans les bois, sans téléphone et sans un bruit: trois couples ont relevé le défi proposé par un office du tourisme suédois pour alerter sur les dangers de la pollution sonore et prôner les bienfaits du silence scandinave. Le projet ... Lire la suite
-
"Narco-terrorisme" : les États-Unis annoncent une nouvelle opération militaire en Amérique latine, des frappes possibles sur le Venezuela
Selon CBS News, des hauts responsables militaires ont présenté à Donald Trump différentes options pour des opérations au Venezuela, dont des frappes terrestres. Le ministre américain de la Défense a annoncé jeudi 13 novembre le lancement de l'opération "Lance du ... Lire la suite
-
Stellantis n'est plus seul dans le viseur: des juges français enquêtent désormais sur trois autres géants de l'automobile mondiale, Toyota, Volkswagen et BMW, et sur leur éventuel manque de réactivité à faire remplacer les airbags défaillants Takata, causes d'explosions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer