Allianz: BPA en hausse de près de 3% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - Allianz publie un volume d'affaires total de 54 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de 11,6% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le détail, l'activité est portée par les segments ' Life/Health ' (+18,6%, à 25 MdsE) et ' Property/Casualty ' (+6%, à 27 MdsE) suivis par l'Asset Management (+5,1%, à 2,1 MdsE).



Le résultat opérationnel ressort à 4,2 milliards d'euros (très légèrement supérieur aux attentes), en hausse de 6,3%, avec un bénéfice net de 2,58 milliards d'euros (légèrement inférieur aux attentes), en baisse de 1,9%.



Le BPA core ressort à 6,61 euros, en hausse de 2,9%.



Dans ce contexte, Allianz indique être ' pleinement en bonne voie ' pour atteindre son objectif de résultat opérationnel annuel de 16,0 milliards d'euros, avec une marge avoisinant le milliard d'euros.



' En tant que première marque d'assurance au monde, nous sommes idéalement positionnés pour tirer parti du besoin croissant de confiance, grâce à notre capacité à répondre à la demande accrue de nos clients en matière de protection et de solutions de retraite', a déclaré Oliver Bäte, CEO d'Allianz SE







Valeurs associées ALLIANZ 341,800 EUR XETRA -2,87%