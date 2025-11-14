 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 150,47
-1,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Allianz bien orienté grâce au relèvement de l'objectif de résultat opérationnel 2025
information fournie par AOF 14/11/2025 à 11:44

(AOF) - Allianz (+2,48%, à 372,40 euros) affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX40, l'assureur allemand ayant dévoilé une performance opérationnelle solide accompagnée d'un relèvement de ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, le concurrent d'Axa a enregistré une progression de 15,2% de son résultat net, part du groupe, à 2,85 milliards d'euros. Le marché anticipait 2,68 milliards d'euros. Le résultat opérationnel a augmenté de 12,6%, à 4,43 milliards d'euros, alors que les analystes visaient 4,28 milliards d'euros en moyenne.

UBS souligne que toutes les divisions ont dépassé les attentes, l'assurance dommages se distinguant particulièrement.

Le chiffre d'affaires a progressé de 5,2%, à 42,8 milliards d'euros, en ligne avec les attentes.

Résultats record

"Nous avons enregistré des résultats record pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois, soutenus par une croissance diversifiée et une excellente rentabilité," a commenté la directrice financière, Claire-Marie Coste-Lepoutre.

La division P&C (assurances dommages et habitations) affiche un ratio combiné en recul de 1,6 point, à 91,9%. Sous 100%, plus cet indicateur est faible et plus la rentabilité est forte. Cette activité a bénéficié d'une année relativement clémente en termes de catastrophes naturelles.

La division Assurance vie et santé a enregistré une progression de 2,2% de son résultat opérationnel, à 1,41 milliard d'euros. La marge sur affaires nouvelles, un indicateur-clé du secteur, a, elle, reculé de 0,2 point, à 5,90%. La marge sur services contractuels (CSM), qui reflète la valeur actualisée des profits futurs attendus, a augmenté de 1,1%, à 55,55 milliards d'euros.

Allianz plus optimiste sur ses perspectives

En gestion d'actifs, Allianz gérait 1 928 milliards d'euros pour le compte de tiers à fin septembre, en augmentation de 4,7% sur le trimestre. Ce métier a connu une collecte de 51,4 milliards d'euros, contre seulement 37 milliards d'euros de consensus. Le gérant américain Pimco, détenu par Allianz, a enregistré une collecte de 49,1 milliards d'euros et Allianz GI a attiré 2,3 milliard d'euros d'argent frais. L'encours a aussi bénéficié d'un impact positif des marchés et des dividendes de 41,6 milliards d'euros. L'impact défavorable des changes s'élève à 6,5 milliards d'euros. Le résultat opérationnel de la division a augmenté de 5,9%, à 828 millions d'euros.

Le ratio de solvabilité II du groupe est resté stable à 209%, sachant qu'il était anticipé en hausse de 1 point.

Cette année, Allianz vise un résultat opérationnel d'au moins 17 milliards d'euros, dans le haut de la fourchette de 16 milliards d'euros, plus ou moins 1 milliard d'euros. Le consensus Visible Alpha s'élève à 17,1 milliards d'euros. Le programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 2 milliards d'euros, annoncé le 27 février 2025, a été finalisé en septembre 2025.

"Les nouvelles prévisions (...) impliquent seulement 3,9 à 4,4 milliards d'euros de résultat opérationnel pour le quatrième trimestre (les trois premiers trimestres ayant enregistré une moyenne de 4,4 milliards d'euros et une amélioration progressive d'un trimestre à l'autre)," fait remarquer Bank of America. Pour l'analyste, cette prévision reste prudente et l'assureur pourrait encore réserver une bonne surprise.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ALLIANZ
372,300 EUR XETRA +2,45%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 14/11/2025 à 11:44:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank