Allianz bien orienté grâce au relèvement de l'objectif de résultat opérationnel 2025

(AOF) - Allianz (+2,48%, à 372,40 euros) affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX40, l'assureur allemand ayant dévoilé une performance opérationnelle solide accompagnée d'un relèvement de ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, le concurrent d'Axa a enregistré une progression de 15,2% de son résultat net, part du groupe, à 2,85 milliards d'euros. Le marché anticipait 2,68 milliards d'euros. Le résultat opérationnel a augmenté de 12,6%, à 4,43 milliards d'euros, alors que les analystes visaient 4,28 milliards d'euros en moyenne.

UBS souligne que toutes les divisions ont dépassé les attentes, l'assurance dommages se distinguant particulièrement.

Le chiffre d'affaires a progressé de 5,2%, à 42,8 milliards d'euros, en ligne avec les attentes.

Résultats record

"Nous avons enregistré des résultats record pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois, soutenus par une croissance diversifiée et une excellente rentabilité," a commenté la directrice financière, Claire-Marie Coste-Lepoutre.

La division P&C (assurances dommages et habitations) affiche un ratio combiné en recul de 1,6 point, à 91,9%. Sous 100%, plus cet indicateur est faible et plus la rentabilité est forte. Cette activité a bénéficié d'une année relativement clémente en termes de catastrophes naturelles.

La division Assurance vie et santé a enregistré une progression de 2,2% de son résultat opérationnel, à 1,41 milliard d'euros. La marge sur affaires nouvelles, un indicateur-clé du secteur, a, elle, reculé de 0,2 point, à 5,90%. La marge sur services contractuels (CSM), qui reflète la valeur actualisée des profits futurs attendus, a augmenté de 1,1%, à 55,55 milliards d'euros.

Allianz plus optimiste sur ses perspectives

En gestion d'actifs, Allianz gérait 1 928 milliards d'euros pour le compte de tiers à fin septembre, en augmentation de 4,7% sur le trimestre. Ce métier a connu une collecte de 51,4 milliards d'euros, contre seulement 37 milliards d'euros de consensus. Le gérant américain Pimco, détenu par Allianz, a enregistré une collecte de 49,1 milliards d'euros et Allianz GI a attiré 2,3 milliard d'euros d'argent frais. L'encours a aussi bénéficié d'un impact positif des marchés et des dividendes de 41,6 milliards d'euros. L'impact défavorable des changes s'élève à 6,5 milliards d'euros. Le résultat opérationnel de la division a augmenté de 5,9%, à 828 millions d'euros.

Le ratio de solvabilité II du groupe est resté stable à 209%, sachant qu'il était anticipé en hausse de 1 point.

Cette année, Allianz vise un résultat opérationnel d'au moins 17 milliards d'euros, dans le haut de la fourchette de 16 milliards d'euros, plus ou moins 1 milliard d'euros. Le consensus Visible Alpha s'élève à 17,1 milliards d'euros. Le programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 2 milliards d'euros, annoncé le 27 février 2025, a été finalisé en septembre 2025.

"Les nouvelles prévisions (...) impliquent seulement 3,9 à 4,4 milliards d'euros de résultat opérationnel pour le quatrième trimestre (les trois premiers trimestres ayant enregistré une moyenne de 4,4 milliards d'euros et une amélioration progressive d'un trimestre à l'autre)," fait remarquer Bank of America. Pour l'analyste, cette prévision reste prudente et l'assureur pourrait encore réserver une bonne surprise.

