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Allianz bien orienté après un bénéfice opérationnel record
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 09:40

Allianz gagne 2,3% en début de séance à Francfort, à la suite de la publication d'un bénéfice opérationnel record pour son 1er trimestre 2026, soutenu notamment par sa croissance dans son activité dommages, ainsi qu'une confirmation de son objectif annuel.

Sur les trois premiers mois de 2026, l'assureur allemand a vu son BPA core augmenter de 50,7% à 9,96 EUR, reflétant la cession de ses parts dans ses coentreprises en Inde, un élément exceptionnel sans lequel il se serait accru de 9%.

Son profit opérationnel a augmenté de 6,6% à un niveau record de 4,52 MdsEUR, pour un volume total des affaires du groupe allemand de 53 MdsEUR, en croissance organique de 3,5%, tirée principalement par l'assurance dommages ( 6,8%).

Cette performance a été réalisée tout en renforçant sa capitalisation : son ratio de solvabilité II a atteint 221%, soit une augmentation de 2 points de pourcentage par rapport à 2025, grâce à une forte génération de capitaux.

"Ces résultats démontrent notre capacité à créer une valeur durable pour nos clients et actionnaires, même dans un environnement opérationnel exigeant. Nous restons concentrés sur la réalisation de nos ambitions", commente sa CFO Claire-Marie Coste-Lepoutre.

Aussi, Allianz réaffirme "avec confiance" sa perspective pour l'ensemble de l'année 2026, à savoir un bénéfice d'exploitation de 17,4 MdsEUR, plus ou moins 1 MdEUR. En outre, il précise avoir racheté pour 0,3 MdEUR d'actions au 1er trimestre.

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