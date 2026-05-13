Allianz bien orienté après un bénéfice opérationnel record
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 09:40
Sur les trois premiers mois de 2026, l'assureur allemand a vu son BPA core augmenter de 50,7% à 9,96 EUR, reflétant la cession de ses parts dans ses coentreprises en Inde, un élément exceptionnel sans lequel il se serait accru de 9%.
Son profit opérationnel a augmenté de 6,6% à un niveau record de 4,52 MdsEUR, pour un volume total des affaires du groupe allemand de 53 MdsEUR, en croissance organique de 3,5%, tirée principalement par l'assurance dommages ( 6,8%).
Cette performance a été réalisée tout en renforçant sa capitalisation : son ratio de solvabilité II a atteint 221%, soit une augmentation de 2 points de pourcentage par rapport à 2025, grâce à une forte génération de capitaux.
"Ces résultats démontrent notre capacité à créer une valeur durable pour nos clients et actionnaires, même dans un environnement opérationnel exigeant. Nous restons concentrés sur la réalisation de nos ambitions", commente sa CFO Claire-Marie Coste-Lepoutre.
Aussi, Allianz réaffirme "avec confiance" sa perspective pour l'ensemble de l'année 2026, à savoir un bénéfice d'exploitation de 17,4 MdsEUR, plus ou moins 1 MdEUR. En outre, il précise avoir racheté pour 0,3 MdEUR d'actions au 1er trimestre.
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