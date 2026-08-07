Allianz : bénéfice d'exploitation record au 2T et objectifs confirmés

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le premier assureur européen Allianz a annoncé vendredi un bénéfice d'exploitation record de 4,87 milliards d'euros sur le deuxième trimestre, en hausse de 10,6% sur un an et supérieur aux attentes des analystes.

Cet indicateur clé de la rentabilité a été porté par de faibles coûts liés aux catastrophes naturelles et de bonnes performances dans l'ensemble de ses activités.

Allianz a confirmé être en bonne voie de réaliser sur l'année un bénéfice d'exploitation de 17,4 milliards d'euros, avec une marge de variation de plus ou moins 1 milliard d'euros, selon un communiqué.

Le résultat net part du groupe a quant à lui atteint 2,6 milliards d'euros, en repli de 8,7% sur un an, mais ressort en hausse de 10% ajusté du gain réalisé l'an dernier sur la cession de participations dans des coentreprises indiennes.

D'avril à juin, le chiffre d'affaires du rival d'Axa a totalisé 45,6 milliards d'euros, en hausse annuelle de 2,5%. Les trois métiers du groupe ont contribué à cette hausse, avec une performance particulièrement forte de la gestion d'actifs (+17%).

La principale contribution au résultat d'exploitation est venue de la branche dommages, à 2,46 milliard d'euros, en hausse de 7% sur un an.

Les remboursements liés aux catastrophes naturelles ont atteint 259 millions d'euros, représentant 1,3% des primes, contre 277 millions d'euros un an plus tôt.

La croissance des bénéfices a été plus dynamique dans la branche santé-vie (+10%) et surtout la gestion d'actifs (+20%), grâce à l'augmentation de 17% des revenus générés par les actifs sous gestion (hors effets de change) et par des commissions liées aux performances.

Dans un contexte de hausse des coûts liés aux sinistres et d'accroissement des risques climatiques, le groupe estime néanmoins pouvoir poursuivre sa croissance tout en maintenant ses produits accessibles.

Selon Oliver Bäte, patron d'Allianz, le coût de l'assurance "augmente plus vite que les revenus des ménages", un défi auquel l'assureur entend répondre par davantage de prévention, d'intelligence artificielle et d'innovation technologique.