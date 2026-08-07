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Allianz-Baisse plus importante que prévu du bénéfice au T2
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 08:03
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Allianz ALVG.DE a fait état vendredi d'une baisse de 8,7% de son bénéfice net au deuxième trimestre, un recul plus important que prévu en raison de la comptabilisation de charges de restructuration liées à ses actifs informatiques.

Le groupe allemand a affiché un bénéfice net, part du groupe, à 2,595 milliards d'euros pour le trimestre clos en juin, contre 2,841 milliards d'euros un an plus tôt.

Les analystes tablaient en moyenne sur 2,787 milliards d'euros pour le trimestre, selon un consensus établi par la société.

Allianz a comptabilisé des charges de restructuration de 643 millions d’euros sur la période, contre 152 millions d’euros un an plus tôt.

Le groupe a indiqué dans une présentation que cette restructuration "comprend une mise hors service accélérée des systèmes informatiques liés à nos investissements dans des flux de travail et des solutions basés sur l’IA".

L'assureur a toutefois maintenu son objectif de résultat d'exploitation pour l'ensemble de l'année.

(Rédigé par Tom Sims et Alexander Huebner; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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