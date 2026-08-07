Allianz: Baisse plus importante que prévu du bénéfice au T2

L'illustration montre le logo d'Allianz

Allianz ‌a fait état vendredi d'une baisse de ​8,7% de son bénéfice net au deuxième trimestre, un recul plus important que prévu ​en raison de la comptabilisation de charges de ​restructuration liées à ses ⁠actifs informatiques.

Le groupe allemand a affiché ‌un bénéfice net, part du groupe, à 2,595 milliards d'euros pour le ​trimestre clos ‌en juin, contre 2,841 milliards ⁠d'euros un an plus tôt.

Les analystes tablaient en moyenne sur 2,787 milliards d'euros pour ⁠le trimestre, ‌selon un consensus établi par la ⁠société.

Allianz a comptabilisé des charges de ‌restructuration de 643 millions d’euros ⁠sur la période, contre 152 millions ⁠d’euros un ‌an plus tôt.

Le groupe a indiqué dans ​une présentation que ‌cette restructuration "comprend une mise hors service accélérée des systèmes informatiques ​liés à nos investissements dans des flux de travail et des ⁠solutions basés sur l’IA".

L'assureur a toutefois maintenu son objectif de résultat d'exploitation pour l'ensemble de l'année.

(Rédigé par Tom Sims et Alexander Huebner; version française Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)