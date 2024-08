Allianz : 14,1 milliards d'euros de collecte au deuxième trimestre

(AOF) - En gestion d'actifs, Allianz gérait 1803 milliards d'euros pour le compte de tiers à fin juin, soit son niveau le plus élevé depuis le premier trimestre 2022. Il a progressé de 19 milliards sur le trimestre. Ce métier a connu une collecte de 14,1 milliards d'euros, mais aussi un impact négatif des marchés et des dividendes de 0,8 milliard d'euros. L'impact des changes est positif à hauteur de 5,9 milliards d'euros.

Le gérant américain Pimco, détenu par Allianz, a enregistré une collecte de 13,4 milliards d'euros et Allianz GI a attiré 0,7 milliard d'euros.

Sur l'ensemble du premier semestre, Allianz affiche une collecte de 48,4 milliards d'euros. Sur cette période, le bénéfice opérationnel de la gestion d'actifs a augmenté de 6,3% à 1,5 milliard pour des revenus en hausse de 5,1%, hors impact des changes, à 4 milliards d'euros.