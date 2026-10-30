Alliant vise 1 GW de nouveaux contrats pour des centres de données en six mois, alors que la demande en électricité connaît une forte hausse

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par Varun Sahay et Tyakshi Singh

Alliant Energy LNT.O prévoit de signer des contrats portant sur environ 1 gigawatt de demande supplémentaire pour des centres de données d’ici six mois, a déclaré vendredi son directeur financier, alors que l’utilisation croissante de l’IA et l’électrification galopante poussent la demande en électricité aux États-Unis vers des niveaux records.

Cette nouvelle charge viendrait s’ajouter aux 3,4 GW pour lesquels Alliant a déjà conclu des contrats avec GOOGL.O Google (filiale d’Alphabet), Meta Platforms META.O et QTS Data Centers BX.N , soutenu par Blackstone.

La croissance des bénéfices pourrait dépasser l’objectif de 8% fixé par l’entreprise si les dépenses d’investissement augmentaient encore pour soutenir la croissance future de la charge et d’autres opportunités d’investissement, a déclaré Robert Durian, directeur financier, lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

“Nous continuons à travailler sur ce que j’appellerais le potentiel de croissance des investissements pour différentes opportunités, notamment la croissance supplémentaire de la charge que nous pourrions observer grâce aux perspectives que nous avons en matière de centres de données”, a déclaré M. Durian.

La consommation d’électricité aux États-Unis a atteint un niveau record en 2025 et devrait continuer à augmenter cette année et l’année prochaine, à mesure que la capacité des centres de données s’accroît sous l’effet de l’adoption rapide de l’IA, parallèlement à l’électrification croissante, selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Ce 1 GW supplémentaire devrait commencer à être mis en service entre 2029 et 2031, les investissements correspondants s'étalant sur l'horizon de planification actuel de l'entreprise et au-delà, a précisé M. Durian.

Alliant prévoit également que Meta commence à bénéficier de services de transport d’électricité dans le Wisconsin au premier trimestre 2027, ce qui marquera une première étape dans son portefeuille croissant de projets à forte consommation.

Jeudi, le fournisseur d’énergie basé à Madison, dans le Wisconsin, a relevé de 19% ses prévisions de dépenses d’investissement sur quatre ans, les portant à 15,9 milliards de dollars entre 2027 et 2030, la demande de pointe sur l’ensemble de son réseau devant augmenter de plus de 60% d’ici 2031.

Elle a également resserré ses prévisions de bénéfices pour 2026, les ramenant dans la moitié supérieure de sa fourchette précédente, et a publié des prévisions pour 2027 comprises entre 3,63 et 3,73 dollars par action. Le point médian correspondait aux attentes de Wall Street, selon les données compilées par LSEG.

Alliant Energy dessert environ 1 million de clients en électricité et 427.000 en gaz naturel dans l’Iowa et le Wisconsin.