Alliant Energy vise 1 GW de nouveaux contrats électriques avec les centres de données

Alliant Energy prévoit de conclure, au cours des six prochains mois, de nouveaux contrats d'approvisionnement électrique représentant environ 1 gigawatt (GW) de puissance supplémentaire pour les centres de données. Ces accords viendraient s'ajouter aux 3,4 GW déjà contractualisés avec des groupes comme Google, Meta Platforms et QTS Data Centers, soutenu par Blackstone. Le fournisseur américain bénéficie de l'essor des besoins énergétiques liés à l'intelligence artificielle, dans un contexte où la consommation électrique des Etats-Unis, déjà à un niveau record en 2025, devrait continuer de progresser en 2026 et 2027.

Les nouveaux contrats devraient entraîner une augmentation progressive de la demande entre 2029 et 2031, nécessitant des investissements supplémentaires dans les infrastructures électriques. Alliant Energy a déjà relevé de 19% son programme de dépenses d'investissement pour la période 2027-2030, désormais fixé à 15,9 milliards de dollars. Le groupe anticipe une hausse de plus de 60% de la demande maximale sur son réseau d'ici 2031, portée notamment par les centres de données. Meta devrait commencer à utiliser ses services de transport d'électricité dans le Wisconsin dès le premier trimestre 2027, marquant une première étape dans la concrétisation de ces projets.

Sur le plan financier, Alliant Energy estime que la croissance de ses bénéfices pourrait dépasser son objectif de 8% si les nouveaux besoins énergétiques entraînent une augmentation des investissements. Le groupe prévoit désormais un bénéfice 2026 dans la moitié supérieure de sa fourchette initiale et anticipe pour 2027 un résultat compris entre 3,63 et 3,73 dollars par action, conforme aux attentes du marché à son point médian. Présent dans l'Iowa et le Wisconsin, où il fournit de l'électricité à environ un million de clients et du gaz naturel à 427 000 autres, Alliant Energy entend profiter de l'expansion des infrastructures d'IA tout en adaptant ses capacités de production et de transport à cette demande croissante.