 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alliant Energy dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande d'électricité
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 00:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie d'électricité américaine Alliant Energy LNT.O a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre jeudi, bénéficiant d'une demande d'électricité robuste et d'une forte performance dans ses segments électriques et gaziers. La consommation d'électricité aux États-Unis a atteint des sommets l'année dernière et devrait à nouveau augmenter en 2026, à mesure que les centres de données sur l'IA et la cryptographie se développent et que de plus en plus de consommateurs abandonnent les combustibles fossiles au profit de l'électricité pour le chauffage et les véhicules.

Le chiffre d'affaires de l'activité électricité d'Alliant a augmenté pour atteindre 870 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 793 millions de dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires trimestriel du segment gaz a augmenté d'environ 11 % pour atteindre 159 millions de dollars. La société a également réaffirmé ses prévisions de bénéfices pour 2026 de 3,36 à 3,46 dollars par action, tout en prévoyant des dépenses d'investissement annuelles de 3,13 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre s'est élevé à 60 cents par action, alors que les analystes s'attendaient à 58 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté pour atteindre 868 millions de dollars au cours du trimestre, contre 754 millions de dollars un an plus tôt.

Alliant fournit de l'électricité à environ 1 million de clients et du gaz naturel à 427 000 clients dans l'Iowa et le Wisconsin.

Valeurs associées

ALLIANT ENERGY
69,9800 USD NASDAQ +0,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank