Alliant Energy dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande d'électricité

La compagnie d'électricité américaine Alliant Energy LNT.O a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre jeudi, bénéficiant d'une demande d'électricité robuste et d'une forte performance dans ses segments électriques et gaziers. La consommation d'électricité aux États-Unis a atteint des sommets l'année dernière et devrait à nouveau augmenter en 2026, à mesure que les centres de données sur l'IA et la cryptographie se développent et que de plus en plus de consommateurs abandonnent les combustibles fossiles au profit de l'électricité pour le chauffage et les véhicules.

Le chiffre d'affaires de l'activité électricité d'Alliant a augmenté pour atteindre 870 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 793 millions de dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires trimestriel du segment gaz a augmenté d'environ 11 % pour atteindre 159 millions de dollars. La société a également réaffirmé ses prévisions de bénéfices pour 2026 de 3,36 à 3,46 dollars par action, tout en prévoyant des dépenses d'investissement annuelles de 3,13 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre s'est élevé à 60 cents par action, alors que les analystes s'attendaient à 58 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté pour atteindre 868 millions de dollars au cours du trimestre, contre 754 millions de dollars un an plus tôt.

Alliant fournit de l'électricité à environ 1 million de clients et du gaz naturel à 427 000 clients dans l'Iowa et le Wisconsin.