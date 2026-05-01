Alliant Energy affiche une hausse de son bénéfice grâce à la forte consommation électrique des centres de données américains

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Le fournisseur d'énergie américain Alliant Energy LNT.O a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, la hausse des tarifs autorisés dans l'Iowa et le Wisconsin ainsi que l'accélération de la croissance de la demande liée aux centres de données ayant compensé un hiver plus clément et la hausse des coûts de financement.

La consommation d'électricité aux États-Unis, qui a atteint son deuxième record annuel consécutif en 2025, augmentera encore en 2026 et 2027, les centres de données et l'abandon des combustibles fossiles pour le chauffage et les transports générant une demande d'électricité sans précédent, a déclaré l'Energy Information Administration dans ses perspectives énergétiques à court terme.

* La société basée à Madison, dans le Wisconsin, a enregistré un bénéfice de 87 cents, contre 83 cents au même trimestre l'année dernière.

* La société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 82 cents pour le trimestre clos le 31 mars, contre 80 cents par action attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 1,18 milliard de dollars, contre les 1,06 milliard de dollars attendus par Wall Street.

* Alliant a confirmé ses prévisions de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année, comprises entre 3,36 et 3,46 dollars.

* L'action de la société a reculé de 2% dans les échanges après la clôture de la Bourse à la suite de la publication de ces résultats.