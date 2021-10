AllianceBernstein renforce son équipe commerciale pour la région EMEA

(NEWSManagers.com) -

La société de gestion américaine AllianceBernstein (AB) a procédé à deux nominations au sein de son équipe produits et de relations clients pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Honor Solomon a ainsi été nommée responsable du segment des investisseurs particuliers pour la région EMEA. Elle était précédemment responsable de la distribution retail chez Legal & General Investment Management et a supervisé l' équipe de relations clients avec les banques et les intermédiaires de l' équipe de gestion discrétionnaire de BlackRock au Royaume-Uni. Honor Solomon rejoindra AB au premier trimestre 2022 et sera rattachée à Onur Erzan, head of clients group. La firme indique ses encours sur le segment des investisseurs particuliers ont augmenté de 47% depuis début 2019 sur la région EMEA.

Mike Thompson a, lui, été nommé responsable mondial de la stratégie de développement de l' activité obligataire d' AB. L' intéressé a rejoint la firme en décembre dernier. Auparavant, il occupait les fonctions de responsable des institutions financières, directeur du marketing et des relations clients en Europe au sein d' ICG. Mike Thompson a également travaillé 15 ans chez Pimco en qualité de responsable pour l' Asie hors Japon, responsable de la distribution tiers en Europe. Il a aussi évolué chez Western Asset Management et Franklin Templeton.