AllianceBernstein ouvre un bureau à Dublin

AllianceBernstein (AB) annonce l’ouverture d’un bureau à Dublin, en Irlande, après avoir obtenu une licence MiFID de la Banque centrale d’Irlande. Le bureau est situé sur Fitzwilliam Square, au cœur des quartiers géorgiens de Dublin. La société de gestion britannique a nommé Phelim Keogan en tant que responsable du bureau.

« Cette expansion s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de la société visant à développer et à renforcer sa présence en matière de gestion de portefeuille dans l’Union européenne (UE) », commente un communiqué. Phelim Keogan, qui a rejoint AllianceBernstein en février 2024, supervisera une équipe spécialisée sur la conformité, le risque et la surveillance des investissements pour les services de gestion de portefeuille dans les bureaux d’AB à travers l’UE, ainsi qu’un bureau de gestion de projet pour l’ensemble de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

« Nous avons pris la décision de créer une nouvelle entité en Irlande, afin de faciliter l’activité de gestion de portefeuille dans l’Union européenne (UE). L'équipe irlandaise viendra compléter notre présence déjà forte dans la distribution à travers l’UE. Grâce à ses liens étroits avec les États-Unis et le Royaume-Uni, à un environnement réglementaire familier, à une infrastructure commerciale solide et à une forte adéquation culturelle, l’Irlande constitue un environnement idéal pour permettre à AB d'étendre ses activités de gestion de portefeuille dans l’UE », explique Ian Foster, directeur de l’exploitation pour la région EMEA d’AllianceBernstein.

AllianceBernstein revendique 806 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Réjane Reibaud