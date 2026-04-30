AllianceBernstein lance ses trois premiers ETF actifs en Europe

AllianceBernstein est la dernière société de gestion en date à se lancer dans le secteur hyper concurrentiel des fonds cotés (ETF) gérés activement en Europe. Le gestionnaire d’actifs américain a dévoilé ce jeudi sa plateforme européenne avec ses trois premiers ETF actifs axés sur les obligations d’entreprises : AB Global Corporate Bond UCITS ETF, AB USD Corporate Bond UCITS ETF et AB EUR Corporate Bond UCITS ETF.

Domiciliées au Luxembourg, les trois stratégies sont déjà cotées à la Börse Xetra de Francfort depuis le 23 avril et elles le seront prochainement à la Bourse de Londres, la Borsa Italiana de Milan ainsi que la SIX Swiss Exchange de Zurich. Les frais totaux sont de 0,29?% pour ces véhicules.

Ces produits ont notamment pour objectif d’offrir une exposition à des portefeuilles diversifiés d’obligations d’entreprises notées comme investment grade . En fonction des stratégies, les fonds cibleront des obligations d’entreprises libellées en euros, en dollars américains ou en monnaies locales, émises par des émetteurs issus de marchés développés et émergents.

Un secteur concurrentiel

L’ambition de la société basée à Nashville est de générer des rendements récurrents et diversifiés tout en conservant un niveau de risque aligné sur leurs indices de référence. Dans ce contexte, le portefeuille est construit en tenant compte des mesures de risque, de la qualité de crédit et de la sensibilité aux taux d’intérêt.

Avec ces lancements, AllianceBernstein souhaite concurrencer d’autres maisons d’investissement qui se sont lancés ces derniers mois sur le marché européen comme Ofi Invest AM , Schroders ou Columbia Threadneedle .

Son arrivée au sein du Vieux continent va donc lui permettre de développer son offre dans un nouveau marché : «Notre expansion sur le marché européen des ETF repose sur notre engagement historique envers nos clients et notre capacité à répondre à l'évolution de leurs besoins» , affirme Julie Gunts, responsable mondiale de la stratégie et des partenariats ETF chez AllianceBernstein.

A l’échelle mondiale, le gestionnaire d’actifs gère actuellement plus de 17 milliards de dollars répartis dans 27 ETF aux Etats-Unis, en Asie et en Australie.

Bastien Boname