AllianceBernstein embauche un commercial à Zurich

(NEWSManagers.com) - AllianceBernstein (AB) vient de nommer Jan Heyer en tant que directeur commercial au sein de l' équipe commerciale DACH. A ce poste, il sera chargé de renforcer les relations avec les clients retail et wholesale en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Il sera base à Zurich et sera rattaché à Dr. Martin Dilg, responsable de la distribution wholeale de la région.

Jan Heyer vient de Man Group où il a travaillé six ans. Dernièrement, il était directeur de la distribution et du développement pour la Suisse et le Liechtenstein.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jan Heyer se concentrera sur le développement de la stratégie DACH d' AB et cherchera principalement à étendre l' activité en Suisse avec Peter Leffler.