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Alliance Laundry se stabilise après la vente d'une part plus importante du capital par son investisseur BDT Capital
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 13:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** L'action Alliance Laundry Systems ALH.N a progressé de 0,4% à 24,10 dollars mercredi, sur un volume d'échanges faible en pré-ouverture, après la fixation du prix d'une offre secondaire dont le montant a été revu à la hausse ** Le fabricant de systèmes de blanchisserie commerciale a annoncé mardi en fin de journée que 22,55 millions d’actions avaient été cédées par BDT Capital Partners au prix de 23,50 dollars ** Le volume de l’offre a été porté de 20,5 millions d’actions et le prix a été fixé avec une décote de 2,1% par rapport au dernier cours de mardi; le titre avait baissé au cours des sept séances précédentes

** ALH rachètera environ 3,3 millions d’actions de l’offre auprès des chefs de file

** BofA et JP Morgan sont les co-chefs de file de l'opération, aux côtés d'autres banques d'investissement ** Avant l'opération, la société de capital-investissement BDT Capital détenait environ 140,8 millions d'actions, soit 70,8% des quelque 198,8 millions d'actions en circulation de la société, selon le prospectus ** ALH, dont le siège social se trouve à Ripon, dans le Wisconsin, est entrée en bourse en octobre dernier après une introduction au prix de 22 dollars

** Le titre a atteint un plus haut intrajournalier record de 28,23 dollars le 5 août

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/08/2026 à 13:26:43.

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