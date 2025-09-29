 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alliance Laundry de BDT & MSD vise une valorisation de 4,3 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur Alliance Laundry et l'introduction en bourse dans les paragraphes 5 à 8)

Alliance Laundry vise une valorisation de 4,34 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré lundi le fabricant d'équipements de blanchisserie commerciale, alors que la frénésie autour des premières ventes d'actions fait rage.

La société basée à Ripon, dans le Wisconsin, et son bailleur de fonds, BDT Capital Partners, visent à lever jusqu'à 751,2 millions de dollars en offrant 34,1 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 19 et 22 dollars.

Le mois d'octobre s'annonce également comme un mois potentiellement chargé pour le marché des introductions en bourse, après un démarrage en trombe de la période automnale.

Le cabinet fiscal Andersen Group, la startup BitGo spécialisée dans la conservation de crypto-monnaies et la société Navan spécialisée dans les voyages d'affaires et les notes de frais ont récemment rejoint le pipeline des introductions en bourse.

Fondée en 1908, Alliance Laundry fabrique des lave-linge, des sèche-linge et des repasseuses commerciaux d'une capacité de charge allant jusqu'à 400 livres, sous cinq marques: Speed Queen, UniMac, Huebsch, Primus et IPSO.

L'entrée en bourse intervient après que le propriétaire de l'entreprise, BDT & MSD Partners, a précédemment exploré une vente de l'entreprise qui aurait pu la valoriser à près de 5 milliards de dollars, dette comprise, avait rapporté Reuters .

En 2015, le Régime de retraite des enseignants de l'Ontario a vendu sa participation majoritaire dans Alliance Laundry à BDT Capital Partners.

Les investisseurs de référence Capital International et Kayne Anderson Rudnick ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'actions d'Alliance Laundry à hauteur de 100 millions de dollars.

BofA Securities et J.P. Morgan sont les principaux souscripteurs de l'offre. Alliance Laundry sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "ALH"

BDT Capital Partners, une filiale de la banque d'affaires BDT & MSD Partners, détiendra 76 % des actions d'Alliance Laundry à l'issue de l'offre.

