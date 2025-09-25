ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC: Communiqué sur les résultats semestriels au 30 juin 2025

ADC SIIC

RESULTATS SEMESTRIELS 2025

25/09/2025

Information réglementée – information privilégiée

Faits Marquants

Patrimoine

37,9 Millions d’euros

(en juste valeur)

Actif net réévalué

(part du Groupe)

47,2 Millions d’euros

Résultat net consolidé

Part du groupe

- 1 834 K€

ANR

0,3474 € / Action

Cours du 25/09/2025 :

0,0655 € /Action

Un patrimoine expertisé de 37,9 M€ constitué de la majeure parties murs d’un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8 ème ), pour 34 M€ détenu à 85 % via une filiale, et d’un appartement parisien (7 ème ) pour 3,9 M€ en nue-propriété.





), pour 34 M€ détenu à 85 % via une filiale, et d’un appartement parisien (7 ) pour 3,9 M€ en nue-propriété. Une participation de 19,8 M€ dans la société Dual Holding, détenant en direct et indirectement via une filiale, trois biens immobiliers de standing.





Une participation de 5,4 M€ représentant 50% dans la société HILLGROVE INVESTMENTS GROUP, détenant via sa filiale anglaise, un bien situé à Londres (Grande-Bretagne).





Chiffres clés de l’activité consolidée

Bilan Consolidé synthétique

(En milliers d'euros) 30/06/2025 31/12/2024 Patrimoine immobilier en juste valeur 37 900 37 900 Autres Actifs non courants 916 970 Titres mis en équivalence (Dual Holding et Hillgrove Investments Group) 25 126 26 556 Actifs courants (hors immeubles de placement) 5 247 4 914 (dont trésorerie et équivalent de trésorerie) 1 750 1 361 Total Actif 69 189 70 340

Bilan Consolidé synthétique

(En milliers d'euros) 30/06/2025 31/12/2024 Capitaux propres (part du groupe) 46 818 48 676 Intérêts minoritaires (1) 5 511 5 463 Endettement financier courant et non courant 887 935 Passifs courants & non courants hors financier 15 973 15 265 Total Passif 69 189 70 340 (1) Les intérêts minoritaires reviennent à l’associé minoritaire (15,01%) de la société BASSANO DEVELOPPEMENT

Etat du résultat net et du résultat global synthétique

(En milliers d'euros) 30/06/2025 30/06/2024 Revenu brut des immeubles 563 557 Revenus nets des immeubles 420 444 Charges et produits opérationnels (426) (321) Variation de valeur des immeubles de placement - 520 Autres dotations et reprises (102) (639) Résultat opérationnel avant cession (107) 4 Résultat de cession - - Résultat opérationnel après cession (107) 4 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (1 406) 493 Résultat opérationnel après quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence (1 513) 497 Résultat financier (274) (45) Impôts sur le résultat - - Résultat net Consolidé (1 787) 452 Intérêts minoritaires 47 46 Résultat net, part du groupe (1 834) 407 Ecart de conversion sur les états financiers d’une activité à l’étranger (25) (657) Résultat global consolidé part du groupe (1 859) (250)

Résultats

Au 30 juin 2025, les revenus nets du groupe s’établissent à 420 K€, en baisse de 5,3 % (-23 K€) par rapport au 30 juin 2024. Cette variation est principalement due à une hausse des loyers du fait de l’indexation (+11 K€) et à une hausse des charges non refacturables (+ 34 K€).

Les charges et produits opérationnels hors immeubles ont progressés de 105 K€ pour s’établir à 426 K€.

La quote-part des sociétés mises en équivalence est de - 1 406 K€. Dual Holding contribue pour

-1 381 K€ (dont – 1 405 K€ sont liés à la cession de sa filiale Ci COM SA), et Hillgrove Investments Group pour - 25 K€.

Le résultat net consolidé, part du groupe, s’élève à – 1 834 K€, avec une variation de la juste valeur des immeubles nulle pour le semestre, les immeubles ayant une valeur d’expertise équivalente à la clôture 2024.

Patrimoine

Au 30 juin 2025, le patrimoine du groupe Alliance Développement Capital SIIC est composé principalement de la majeure partie des murs d’un hôtel 4 étoiles de 4 088 m² ainsi que de 1 026 m² de commerces associés sis rue du Fbg St Honoré à Paris (8ème).

La société propriétaire de ces actifs est détenue à 85% par ADC SIIC et à 15% par une autre foncière cotée SIIC.

ADC SIIC détient également en nue-propriété un appartement de 270 m² à Paris (7ème).

La valeur du patrimoine ressort à 37,9 M€ au 30 juin 2025, inchangée par rapport au 31 décembre 2024.

Les expertises ont été réalisées par des experts reconnus et certifiés RICS.

La société Alliance Développement Capital SIIC détient également deux participations :

27 % dans la société DUAL Holding (Suisse) dont la valeur au 30 juin 2025 est de 19,8 M€, détenant directement et indirectement via sa filiale, trois biens immobiliers de standing.

50% dans la société HILLGROVE INVESTMENTS GROUP dont la valeur au 30 juin 2024 est de 5,4 M€. Cette société détient via une filiale anglaise un bien situé à Londres.

Autre information

La direction a poursuivi ses démarches auprès du liquidateur de son ancien locataire NRF. Ces dernières ont abouti à un reversement de 1,1 M€ sur le 1 er semestre 2025 au titre des créances de loyers impayées par NRF, réduisant ainsi de près de 50% son exposition au risque relatif à l’encaissement de cette créance. La répartition des actifs par le liquidateur doit se poursuivre entre les créanciers.

Actif net Réévalué

ACTIF NET REEVALUE HORS DROITS

(En milliers d’euros) 30/06/2025 31/12/2024 Situation nette consolidée (part groupe) 46 818 48 676 Titres d'autocontrôle (1) 167 167 Plus-value latente sur titres d'autocontrôle 231 247 Total 47 216 49 090 Nombre d'actions 135 928 119 135 925 119 ANR par Action 0,3474 0,3611

Evènements postérieurs au 30 juin 2025

Dans le cadre de la procédure HFCE, en fixation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu un jugement en date du 17 juillet 2025. Il a nommé un expert pour la fixation de l’indemnité d’occupation à compter du 1 er mars 2020 suite au refus de renouvellement. Le juge a toutefois fixé l’indemnité d’occupation temporaire au dernier loyer dû avant l’éviction. La Société Bassano a provisionné le risque de voir ce jugement confirmé à hauteur de 477 K€ dans les comptes au 30 juin 2025. La Société conteste cette décision et a formé appel.

Depuis le mois d’août 2025, les loyers sont appelés sur la base du montant provisoire fixé par le jugement.

Les comptes au 30 juin 2025 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 25 septembre 2025. Il est précisé que les procédures d’audit ont été effectuées et que le rapport d’examen limité du commissaire aux comptes est en cours d’émission.

Alliance Développement Capital SIIC, foncière cotée au compartiment C d’Euronext Paris. La société a pour Administrateur Délégué Monsieur Alain Duménil.

Code ISIN : BE0974269012

Pour plus d’informations sur le groupe, http://www.adcsiic.eu

