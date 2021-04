Allfunds va introduire 25 % de son capital en Bourse

(NEWSManagers.com) - Allfunds Group a annoncé son intention d' introduire 25 % de son capital sur Euronext Amsterdam. L' opération se fera par le biais d' un placement privé d' actions existantes détenues par LHC3 (une structure indirectement contrôlée par les fonds gérés par des filiales de Hellman & Friedman et Eiffel Investment, un véhicule d'investissement désigné de GIC Special Investments), BNP Paribas Securities Services et Credit Suisse.

Allfunds se présente comme une plate-forme "wealthtech" B2B qui met en relation les sociétés de gestion et les distributeurs. Ses encours sous administration s' élèvent à 1.200 milliards d' euros. Ses revenus ressortent à 370 millions d' euros et son Ebitda à 263 millions d' euros.

La société madrilène avait été créée par les banques italienne et espagnole Intesa Sanpaolo et Santander. En 2017, les deux établissements ont cédé leurs participations à Hellman & Friedman et au fonds souverain de Singapour GIC dans une opération qui avait valorisé Allfunds à 1,8 milliard d' euros.

En 2019, BNP Paribas Securities Services et BNP Paribas Asset Management avaient annoncé une prise de participation conjointe de 22,5% dans Allfunds. Credit Suisse avait pris 18% du capital la même année à l' occasion de la cession à Allfunds de sa plateforme de sélection de fonds Investlab.

Selon Reuters, Allfunds vise une valorisation de plus de 7 milliards d'euros, ce qui ferait d' elle l' une des plus grosses introductions en Bourse en Europe cette année.

Credit Suisse et BNP Paribas font partie (sans trop de surprise) des coordinateurs de l' introduction en Bourse d' Allfunds avec Citi et Morgan Stanley.