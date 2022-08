Allfunds va acquérir MainStreet Partners

(NEWSManagers.com) - Dans le cadre de la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre 2022, la plateforme de distribution de fonds espagnole Allfunds a annoncé fin juillet avoir trouvé un accord pour une prise de participation majoritaire dans le capital de MainStreet Partners.MainStreet Partners, fondée en 2008 et basée à Londres, est une plateforme de conseil, de reporting et de scoring sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les termes financiers de la transaction, dont la clôture est attendue dans les prochains mois, n'ont pas été dévoilés.