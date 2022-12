Allfunds s'allie à BB AM sur le marché brésilien

(NEWSManagers.com) - La plateforme de distribution de fonds espagnole Allfunds va accroître son influence sur le marché brésilien, où elle dispose d'un bureau de représentation à Sao Paulo depuis 2018. La société, cotée à la Bourse d'Amsterdam, a annoncé, ce mardi, une collaboration avec BB Asset Management, le gestionnaire d'actifs de Banco do Brasil, le groupe financier local le plus important.

BB AM pourra bénéficier des différents services d'Allfunds (recherche et sélection de fonds, reporting, surveillance de portefeuille, etc) et de son offre de fonds en architecture ouverte, soit plus de 130.000 fonds d'environ 3.000 gérants à travers le monde.