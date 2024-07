Allfunds renforce ses expertises dans le domaine de la technologie

Le poids lourd de la distribution de fonds d’investissement, l’ibérique Allfunds recrute deux profils « techno » pour son implantation à Madrid. Paola Rengifo rejoint le groupe en tant que responsable des opérations mondiales. Elle se concentrera sur la mise en œuvre d’une structure opérationnelle en travaillant sur les synergies, l’innovation et l’automatisation. Avec une trentaine d’années passées dans le secteur financier dans des sociétés telles que JP Morgan Chase & Co, elle a été membre du conseil consultatif Technologie et Innovation du groupe Santalucía, et est actuellement membre du Conseil d’administration du Consejo de Innovación y Buen Gobierno (CIBG) en Espagne.

Miguel Ángel Treceño rejoint également Allfunds en tant que Chief Data Officer, un rôle nouvellement créé dans lequel il se concentrera sur la transformation numérique du groupe. Il sera également basé à Madrid. Miguel Ángel a précédemment oeuvré au Credit Suisse, Santander, JP Morgan Chase & Co. et Citibank. Il a récemment dirigé une équipe multidisciplinaire chez Citi, supervisant les programmes de stratégie de données.

Ces nominations interviennent dans un contexte de montée en puissance de la plateforme B2B dans le domaine technologique. En avril dernier, Allfunds annonçait avoir noué un partenariat avec Google afin de fournir des solutions d’informatique dématérialisée ( cloud computing ) aux gestionnaires d’actifs et aux distributeurs de fonds de son réseau, ainsi que des data et des analyses s’appuyant sur l’intelligence artificielle.

Valérie Riochet