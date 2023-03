Allfunds établit une division de services pour la gestion alternative

(NEWSManagers.com) - La plateforme de distribution de fonds et technologique espagnole Allfunds a dévoilé, lundi 20 mars, sa nouvelle division de services pour la gestion alternative et d’actifs privés, Allfunds Alternative Solutions.Allfunds proposait déjà ces services mais sur demande et a décidé de les proposer de manière permanente. Cette division sera dirigée par Borja Largo, chief fund groups officer, et sera composée d’employés existants d’Allfunds et de futurs employés.Le groupe espagnol a travaillé sur l’automatisation des opérations des fonds d’investissement de long-terme européens (Eltif) et sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de fonds de capital risque espagnols. Allfunds indique qu’il a automatisé l’enregistrement des investisseurs, la gestion des engagements et les appels de fonds dans ces fonds de capital risque. D’autres types de véhicules, nationaux et internationaux, seront progressivement intégrés afin de répondre aux besoins d’une clientèle large et diversifiée, précise un communiqué.