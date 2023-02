Allfunds agrée de nouvelles sociétés de gestion en « sub-advisory »

(NEWSManagers.com) - Allfunds avance dans le déploiement de son activité de gestion déléguée B2B « sub-advisory » avec de nouvelles sociétés qui ont été agréées dans sa Sicav « Allsolutions », a appris Newsmanagers.

Le groupe espagnol avait déjà sélectionné douze sociétés de gestion sur la plateforme en 2021. De nouveaux noms sont venus s’y ajouter ces derniers mois. Il s’agit des sociétés anglo-saxonnes Abrdn, BNY Mellon, Fisher, T Rowe Price, Muzinich, HSBC, Jupiter et Capital Group. On compte aussi un fonds de l’Allemand DWS, du japonais Nomura et un du Français Tobam. Ce dernier est enregistré dans la Sicav pour sa stratégie orientée sur la blockchain, mais uniquement sur la partie equity (sans la partie bitcoin).