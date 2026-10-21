Allergan Aesthetics présente ses dernières avancées scientifiques

Allergan Aesthetics, filiale du groupe AbbVie a dévoilé ses nouvelles données cliniques à l'occasion du Congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge (AMWC) de Dubai, qui se tient du 21 au 23 octobre 2026. L'entreprise y présente huit posters scientifiques consacrés à ses produits phares : HArmonyCa, Juvéderm, Skinvive et Botox Cosmetic.

A la suite de son récent lancement dans les Émirats arabes unis, l'injectable facial hybride HArmonyCa occupe une place centrale dans le programme. Utilisant la technologie DART (Dual Action Rejuvenating Technology), ce produit associe l'effet liftant immédiat de l'acide hyaluronique à l'action biostimulante à long terme de l'hydroxyapatite de calcium.

Allergan Aesthetics met également en avant son approche de traitement personnalisée AA Signature, qui intègre l'ensemble de son portefeuille (notamment à travers le programme AA Signature Lift-Up).

Les autres études présentées font état d'une amélioration de l'apparence du cou et de la satisfaction rapportée par les patients pour Skinvive.

Pour Botox Cosmetic, une satisfaction élevée chez les patients du Moyen-Orient recevant des traitements répétés à long terme pour les rides du haut du visage a été recensée, ces derniers indiquant se sentir plus jeunes à la suite des injections.