Allemagne-Un youtuber syrien interrogé après une vidéo où il fouette un faux Macron

par Joseph Nasr BERLIN, 2 novembre (Reuters) - La police allemande enquête sur un youtuber syrien, Fayez Kanfash, après la publication d'une vidéo le montrant dans une rue de Berlin, vêtu d'un caftan et fouettant un homme menotté portant un masque à l'effigie du président français Emmanuel Macron. La vidéo montrait aussi Fayez Kanfash tenant le faux Macron en laisse sous les acclamations des passants dans une rue du quartier de Neukölln à Berlin, connu pour ses boutiques et restaurants turcs et arabes. Fayez Kanfash, qui compte plus d'un million d'abonnés sur Youtube, utilise sa chaîne pour faire la promotion d'un Islam pacifique. Depuis ces dernières semaines, la France est la cible de critiques dans une partie du monde musulman en raison de la volonté affichée par le président Emmanuel Macron de s'attaquer à "l'islamisme radical" après l'assassinat de Samuel Paty, professeur de collège ayant montré des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. Un porte-parole de la police berlinoise a annoncé que la police vérifiait si le traitement du faux Macron était une incitation à la violence ou s'il s'agissait juste d'une satire. "Notre intention n'a jamais été d'inciter à la violence", a déclaré par téléphone Fayez Kanfash. "Nous voulions seulement dire, 'Si la liberté d'expression vous permet d'insulter notre prophète, ne soyez pas offensés qu'elle nous permette d'insulter vos dirigeants.'" (Joseph Nasr; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Michel Bélot)

