Allemagne-Trois candidats en lice pour la présidence de la CDU

(Actualisé tout du long avec déclaration de candidature de Friedrich Merz et précisions) BERLIN, 25 février (Reuters) - Deux nouveaux candidats se sont portés candidats mardi pour la présidence de l'Union chrétienne-démocrate allemande (CDU), le parti de la chancelière Angela Merkel, le ministre-président du Land Rhénanie-du-Nord-Westphalie Armin Laschet et l'homme d'affaires Friedrich Merz. La formation conservatrice doit choisir son nouveau chef de file lors d'un congrès extraordinaire prévu le 25 avril à Berlin, à la suite de la démission début février de sa présidente, Annegret Kramp-Karrenbauer, surnommée "AKK" et dauphine désignée d'Angela Merkel. Armin Laschet, qui dirige le Land le plus peuplé d'Allemagne, a annoncé sa candidature lors d'une conférence de presse. Largement considéré comme le candidat de la continuité, il pourrait s'attirer les faveurs de la frange la plus conservatrice de la CDU grâce au soutien que lui a apporté le ministre de la Santé, Jens Spahn, un temps pressenti. Ce dernier a été un critique virulent de la politique d'accueil des réfugiés mise en place en 2015 par Angela Merkel. L'homme d'affaires Friedrich Merz, ancien rival de la chancelière, s'est lui aussi lancé mardi matin dans la course pour prendre la tête de la CDU. "Après mûre réflexion, j'ai décidé de concourir à nouveau pour le poste de chef du parti lors de ce congrès", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Berlin. Autrefois rival d'Angela Merkel, il a quitté le géant de la gestion d'actifs BlackRock BLK.N pour se consacrer à nouveau à la politique. Un premier candidat s'est déjà lancé dans la course à la succession d'AKK la semaine dernière: Norbert Röttgen, l'actuel président de la commission des Affaires étrangères du Bundestag. Après près de 15 ans à la tête de la première économie européenne, Angela Merkel ne compte pas se présenter lors des législatives d'octobre 2021. Le prochain dirigeant de la CDU sera bien placé pour être le candidat du bloc conservateur à la chancellerie, même si l'alliée bavaroise de la CDU, l'Union chrétienne sociale (CSU), aura son mot à dire et pourrait préférer proposer son propre président, Markus Söder. Friedrich Merz comme Armin Laschet ont précisé mardi qu'en cas de victoire ils ne réclameraient pas de remaniement gouvernemental au sein de la "grande coalition" au pouvoir, qui réunit le bloc conservateur CDU-CSU et les sociaux-démocrates du SPD. Les deux hommes ont rappelé que le mandat de la chancelière courait jusqu'à l'automne 2021. Avec le congrès extraordinaire du 25 avril, la CDU espère tourner la page de la période de fortes turbulences ayant conduit à la démission d'AKK. (Andreas Rinke, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

