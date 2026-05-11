Allemagne: Rheinmetall et Deutsche Telekom vont développer un "bouclier" contre les menaces de drones

( AFP / INA FASSBENDER )

Le fabricant d'armes Rheinmetall et l'opérateur Deutsche Telekom ont annoncé lundi vouloir développer conjointement un "bouclier de défense" contre les drones et les actes de sabotage ciblant les villes et infrastructures critiques en Allemagne, dans un contexte de menaces accrues attribuées notamment à la Russie.

L'Allemagne et d'autres pays européens ont été confrontés ces dernières années à une multiplication de survols de drones non identifiés, parfois au-dessus d'infrastructures sensibles comme des installations militaires, des centrales électriques, des ports et des aéroports.

"La situation géopolitique actuelle a mis en évidence de manière accrue la protection des infrastructures critiques" et a conduit à une hausse des "menaces hybrides liées au sabotage et à l'activité des drones", explique Rheinmetall dans un communiqué.

Les deux groupes entendent développer des technologies capables de contrer un large éventail d'attaques contre ces sites sensibles, dans une approche dite "multi-menaces", incluant cybersécurité et protection physique des installations.

Les modalités précises de la coopération restent pour l'heure vagues.

"La menace posée par les drones est hautement numérique. C'est pourquoi une défense efficace nécessite une combinaison de capteurs, d'effecteurs et de réseaux de communication sécurisés", a expliqué Armin Papperger, président du directoire de Rheinmetall, dans le communiqué.

Le groupe de défense, actif dans les systèmes de courte portée utilisés notamment en Ukraine et au Moyen-Orient, a déjà conclu en 2025 un partenariat avec les autorités de Hambourg pour la protection antidrones du port de la ville hanséatique.

De son côté, Tim Höttges, patron de Deutsche Telekom, affirme que l'opérateur entend "élever la défense anti-drones à un nouveau niveau" grâce à ses compétences en connectivité, cloud et analyse de données.

Depuis 2017, Deutsche Telekom travaille avec les autorités sur la sécurité antidrones et a notamment détecté des vols illégaux lors de l'Euro de football 2024.