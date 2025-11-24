Allemagne : repli surprise de l'indice Ifo

(AOF) - En Allemagne, l’indice Ifo mesurant le climat des affaires a reculé, alors qu’il était prévu en légère progression. Au mois de novembre, il s’est installé à 88,1 points, contre 88,4 précédemment et des attentes à 88,6 points.
