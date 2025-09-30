 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 853,16
-0,35%
Allemagne : repli saisonnier du chômage en septembre
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 11:22

Avec le début de l'automne, le nombre de chômeurs en Allemagne diminue de 70 000 en septembre pour s'établir à 2 955 000, mais en données corrigées des variations saisonnières, il augmente de 14 000 par rapport au mois précédent.

'Le marché du travail continue de manquer de l'élan nécessaire à une reprise plus forte', reconnait Andrea Nahles, présidente de l'Agence fédérale pour l'emploi qui publie ces chiffres. Par rapport à septembre 2024, le nombre de chômeurs s'inscrit en hausse de 148 000.

Par rapport à la population active, le taux de chômage en Allemagne se tasse de 0,1 point de pourcentage par rapport à août pour ressortir à 6,3% pour le mois qui s'achève, mais il s'accroit de 0,3 point par rapport au même mois l'an dernier.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

