Allemagne : repli de l'excédent commercial en août
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 09:05
L'office fédéral de statistiques, qui publie ces chiffres, précise que les exportations allemandes ne se sont tassées que de 0,5% d'un mois sur l'autre, à 129,7 MdsEUR, tandis que les importations se sont contractées de 1,3% à 112,5 MdsEUR.
'La baisse des exportations s'explique en partie par la hausse des droits de douane américains', avance Commerzbank, soulignant que les livraisons aux Etats-Unis ont diminué de 2,5% par rapport à juillet, soit une cinquième baisse consécutive.
'Cette tendance à la baisse devrait se poursuivre pendant un certain temps, et avec l'appréciation de l'euro, il semble peu probable que la demande étrangère donne un coup de fouet significatif à l'économie allemande', poursuit la banque.
