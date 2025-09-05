Allemagne : recul surprise des commandes à l'industrie en juillet

(AOF) - En Allemagne, les commandes à l'industrie ont reculé de 2,9% en juillet contre une hausse de 0,5% attendue. Elles étaient en baisse de 0,2% en juin.
A lire aussi
-
Le rachat d'UGC par Canal+ n'en est qu'à ses prémices mais fait déjà souffler un vent d'inquiétude dans le cinéma indépendant français, qui redoute une "concentration" des pouvoirs aux mains d'un seul acteur. Premier financeur privé du cinéma français (quelque ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Safran, Orsted, BMW, Temenos) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite
-
Alors que le nombre de distributeurs de billets diminue en France, les espèces restent accessibles pour la quasi-totalité des citoyens. Grâce à un maillage territorial renforcé, des solutions de retrait alternatives et des commerçants partenaires, le système bancaire ... Lire la suite
-
Vingt-six pays, essentiellement européens, se sont engagés jeudi à Paris à soutenir militairement l'Ukraine au sol, en mer ou dans les airs dans le cadre d'un futur cessez-le-feu, le Kremlin rejetant vendredi catégoriquement toute garantie militaire occidentale ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer