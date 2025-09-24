(AOF) - Au mois de septembre, l’indice Ifo du climat des affaires a reculé en Allemagne, alors qu’une légère progression était espérée. Il est ainsi passé de 88,9 (chiffre révisé à la baisse de 89) en août, à 87,7 points, là où les analystes tablaient sur une amélioration à 89,3 points.
Allemagne : recul surprise de l'indice Ifo en septembre
information fournie par AOF 24/09/2025 à 10:03
