Allemagne : recul plus prononcé que prévu en août

(AOF) - Les prix à la production en Allemagne ont reculé de 0,5% en août sur une base mensuelle contre une baisse anticipée de 0,1% et après un recul de 0,1% en juillet. Sur un an, ils reculent de 2,2% contre un repli de 1,8% après une baisse de 1,5%.
