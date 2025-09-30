Allemagne : recul inattendu des ventes au détail en août

(AOF) - En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 0,2% en août après un repli de 0,5% le mois précédent. Elles étaient attendues en hausse de 0,6%.
