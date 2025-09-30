 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 857,00
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Allemagne : recul inattendu des ventes au détail en août
information fournie par AOF 30/09/2025 à 08:22

(AOF) - En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 0,2% en août après un repli de 0,5% le mois précédent. Elles étaient attendues en hausse de 0,6%.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    France: les prix à la consommation en hausse de 1,2% sur un an en septembre, selon l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.09.2025 09:56 

    Les prix à la consommation ont augmenté en France de 1,2% sur un an en septembre, après +0,9% en août, tirés par une accélération des prix des services, selon une estimation provisoire de l'Insee publiée mardi. "Cette hausse de l’inflation s'expliquerait par une ... Lire la suite

  • Port Jerome Site and Cryocap Air liquide (Crédit: / crédit photo Air liquide)
    Air Liquide va investir 130 millions d'euros à Singapour
    information fournie par AOF 30.09.2025 09:51 

    (AOF) - Air Liquide va investir 130 millions d’euros pour fournir un grand fabricant de semi-conducteurs à Singapour. Dans le cadre de deux nouveaux contrats à long terme, le groupe français va construire, détenir et exploiter deux nouvelles installations de production ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron à New York, aux États-Unis, le 23 septembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEXI J. ROSENFELD )
    Cote de popularité : Emmanuel Macron au plus bas après un "effondrement record"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 30.09.2025 09:50 

    Jordan Bardella et Marine Le Pen dominent le palmarès politique d'Odoxa, mesurant les cotes d'adhésion d'une trentaine de personnalités, avec 37% et 36%. La cote de popularité d'Emmanuel Macron a connu un "effondrement record", pour atteindre 22% : 78% des Français ... Lire la suite

  • vinci autoroute a10 (Crédit: Emmanuel Rondeau / vinci groupe)
    Vinci gagne un contrat autoroutier en Nouvelle-Zélande
    information fournie par Zonebourse 30.09.2025 09:45 

    Vinci annonce que sa filiale néo-zélandaise HEB Construction, dans le cadre d'un groupement aux côtés de Fulton Hogan, WSP et Aurecon, s'est vu attribuer la réalisation d'un tronçon de 12 kilomètres d'une nouvelle autoroute à quatre voies (State Highway 1). Dénommé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank